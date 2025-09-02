"Ядерный гриб" появился над Днепром и испугал горожан: почему возникает это природное явление (фото)

Обычно такое природное явление предвещает грозу

Во вторник, 2 сентября, над Днепром заметили облако странной формы – оно напоминает "гриб", возникающий после ядерного взрыва. Интернет-пользователи не на шутку обеспокоились, некоторые даже писали, что "Бог уже в ярости".

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы. В комментариях люди обсуждали причины этого явления. Некоторые жители Днепра писали, что это какие-то выбросы. Другие предполагали, что это опасный знак свыше.

Хотя часть горожан шутила, что это прилетели инопланетяне или просто курит Игорь Коломойский.

Облако, напоминающее "ядерный гриб" над Днепром

Облако-наковальня над Днепром

Редкое природное явление над Днепром

На самом деле такое природное явление называется Cumulonimbus incus или облако-наковальня. Оно не вызывается вредными выбросами и уж тем более не является божественным предупреждением о грядущем апокалипсисе. Скорее – это предвестник более заурядного явления – обычной грозы.

Облако, напоминающее по форме "ядерный гриб", является разновидностью кучево-дождевого. Оно вырастает настолько высоко, что достигает верхних границ атмосферы, а затем его верхушка расплывается вширь, образуя характерное плоское образование, похожее на наковальню.

Подобный эффект указывает на присутствие мощных восходящих потоков, которые поднимают насыщенный влагой воздух в самые верхние слои тропосферы. Когда облако доходит до тропопаузы — области, где прекращается падение температуры с высотой, — его рост вверх останавливается, и дальнейшее развитие идет уже в горизонтальном направлении.

Такое явление возникает при интенсивных грозовых процессах: вершина облака, дойдя до границы атмосферы, не может подняться выше и вынуждена расширяться по сторонам. Именно поэтому его верхняя часть принимает плоскую, раскидистую форму "наковальни", которая отчетливо выделяется на фоне неба.

