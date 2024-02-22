Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, почему санкции и точечные удары не работают

Новость о том, что Иран, уже помогающий России в войне против Украины своими беспилотниками, мог передать ей еще и около 400 баллистических ракет, серьезно встряхнула информационное пространство. О технических характеристиках этих ракет и нашей возможности им противостоять пусть размышляют военные эксперты. Я же хотел бы обратить внимание на другой аспект. А именно – почему не удалось помешать военно-техническому сотрудничеству Ирана и РФ.

Напомню, что Иран находится под санкциями более 40 лет. На Россию якобы наложены самые-самые санкции.

Но!

Мы живем в глобальном мире. И если 50—70 лет назад получалось довольно действенно перекрывать потоки в те или иные страны (к примеру, в Южной Африке), то теперь подобного нет. Логистика, электронные платежи, переплетение массы интересов – с этим сложно эффективно бороться. Особенно, если речь о такой огромной стране, как РФ, или такой закрытой, как Иран или Северная Корея. Тем более, когда нет всецелой поддержки со стороны всех крупных игроков. Тех же Китая, Индии, Арабских Эмиратов.

Если бы ключевые игроки договорились, к примеру, не покупать иранскую нефть, режим там уже давно снесли бы, потому что он остался без денег со всеми вытекающими. А так…

Да, санкции есть, давление есть. Да, тот же Иран стагнирует, не развивается. Но у него хватает средств и на внешнюю политику, и на производство беспилотников и ракет.

Более того – некоторые западные издания пишут, что Ирану остались считаные недели до изготовления первой своей ядерной бомбы. Если это случится, иранские власти вообще ни на что не будут обращать внимания.

Так что тут что-то решить можно, думаю, лишь радикальным способом. К примеру, нанести мощный удар по всему Ирану. У тех же американцев возможности для этого имеются. И союзники найдутся – тот же Израиль. Одним махом разрушить все иранские военные объекты. В том числе за пределами Ирана, что уже делалось.

Создать хаос. Большая часть иранцев ненавидит нынешний режим – то и дело вспыхивающие акции протеста об этом говорят. Лишь так, создав условия тектонического уровня, которые сдвинут сам режим, можно что-то изменить.

А санкции и точечные удары не работают. Ни с Ираном, ни с Северной Кореей, ни с Россией.

Проблема в том, что никто не заинтересован, чтобы с рынка ушли иранская и российская нефть. Это ведь увеличивает цены на нее, что автоматически тянет увеличение цен на всё.

Но альтернатива этому – Иран с ядерным оружием. Со всеми вытекающими.

В отличие от России, Индии, Пакистана, Израиля (обладатели ядерного оружия в нестабильных регионах), нынешняя иранская власть – фанатична. Даже по сравнению с путинским режимом. И тут точно не будет даже тени прагматики.