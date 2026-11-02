Как в "АТБ" относятся к "охотникам за уценкой"? Сотрудник раскрыл правду

В эту категорию попадают только пригодные и безопасные продукты

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Кроме скидок в "АТБ" существуют уцененные товары — позиции, у которых истекает срок годности, или деформированные продукты с повреждениями упаковки. Сотрудники сети с пониманием относятся к покупателям, которые "охотятся" на такие товары по сниженным ценам.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". Он отметил, что покупатели, выбирающие уцененные товары, не вызывают у персонала особой реакции.

По его словам, из-за сложной финансовой ситуации люди часто ищут скидки. К покупке уцененного продукта покупатели тоже относятся без предрассудков.

Какой товар попадает на уценку в "АТБ"

Под уценку попадает продукт, который по тем либо другим причинам уже нельзя продавать по обыкновенной цене. Чаще всего уценку ставят на позиции, у которых истекает срок годности. Также к этой категории относятся продукты с повреждениями упаковки. При этом эти товары вполне безопасны и пригодны для употребления.

Когда в "АТБ" появляется в продаже уцененный товар

Переоценка товара происходит ежедневно, в основном утром. Поэтому покупатели, приходящие к открытию магазина или в первые утренние часы, имеют самые высокие шансы купить товары из категории "уценка".

"Но, если его (товар на уценку — Ред.) находят посреди дня, то могут и посреди дня уценить ", — рассказал сотрудник "АТБ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" идут на уценку, а какие — на списание. Сотрудник торговой сети объяснил, какие продукты могут продавать подешевле, а какие убирают с полок.