Как в "АТБ" относятся к "охотникам за уценкой"? Сотрудник раскрыл правду
- Автор
-
- Дата публикации
-
В эту категорию попадают только пригодные и безопасные продукты
Кроме скидок в "АТБ" существуют уцененные товары — позиции, у которых истекает срок годности, или деформированные продукты с повреждениями упаковки. Сотрудники сети с пониманием относятся к покупателям, которые "охотятся" на такие товары по сниженным ценам.
Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". Он отметил, что покупатели, выбирающие уцененные товары, не вызывают у персонала особой реакции.
По его словам, из-за сложной финансовой ситуации люди часто ищут скидки. К покупке уцененного продукта покупатели тоже относятся без предрассудков.
Какой товар попадает на уценку в "АТБ"
Под уценку попадает продукт, который по тем либо другим причинам уже нельзя продавать по обыкновенной цене. Чаще всего уценку ставят на позиции, у которых истекает срок годности. Также к этой категории относятся продукты с повреждениями упаковки. При этом эти товары вполне безопасны и пригодны для употребления.
Когда в "АТБ" появляется в продаже уцененный товар
Переоценка товара происходит ежедневно, в основном утром. Поэтому покупатели, приходящие к открытию магазина или в первые утренние часы, имеют самые высокие шансы купить товары из категории "уценка".
"Но, если его (товар на уценку — Ред.) находят посреди дня, то могут и посреди дня уценить ", — рассказал сотрудник "АТБ".
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" идут на уценку, а какие — на списание. Сотрудник торговой сети объяснил, какие продукты могут продавать подешевле, а какие убирают с полок.