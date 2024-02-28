"Майдан – 3": в ГУР рассказали о деталях спецоперации российских террористов

Россиянам дешевле потратить огромные деньги на план по дестабилизации Украины, чем продолжать воевать

Российские террористы реализуют специальную операцию "Майдан-3" против Украины в несколько фаз, некоторые из них уже провалены. Однако террористы не будут отказываться от дальнейшей реализации своего дестабилизационного плана, поскольку они вложили сюда сумасшедшие деньги – более полутора миллиардов долларов США.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона. По его словам, первые попытки россиян потерпели фиаско, но теперь они скорректировали планы и назначили новые даты.

"И кульминация перенесена уже на другие даты – речь идет и о апреле, и о май. Речь идет о тех же информационно-психологических операциях, операциях по дезинформации, использовании агентов влияния, лидеров общественного мнения, крупных инвестициях врага в работу в социальных сетях. На это враг тратит большие ресурсы и не жалеет их", – отметил Юсов.

Впрочем, добавил он, россиянам не удалось обрушить фронт из-за внутренней нестабильности. Эту фазу они с треском провалили. Россияне понимают, что Силы безопасности и обороны Украины могут эффективно воевать, когда в тылу единство и поддержка действий государства. Поэтому россияне хотят это единство разрушить, однако этот этап был провален.

Но российские террористы не будут оставлять попыток продолжить следующие фазы своего плана. Дело не столько в том, что они вложили в его реализацию огромные деньги, а в том, что даже это для них значительно дешевле, чем мобилизация собственных ресурсов и содержание контингента на территории Украины.

Напомним, 27 февраля в заявлении Комитета по разведке при президенте Украины было сказано, что российские террористы реализуют против Украины дестабилизационный план "Майдан-3". В ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

До этого начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит стратегическую операцию по делегитимизации украинских властей. Она имеет кодовое название "Смута". По его словам, РФ вкладывает в данную операцию огромные средства.