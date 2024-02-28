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"Майдан – 3": в ГУР розповіли про деталі спецоперації російських терористів

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Юсов зазначив, що деякі фази плану РФ вже провалилися Новина оновлена 28 лютого 2024, 00:36
Юсов зазначив, що деякі фази плану РФ вже провалилися. Фото https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Росіянам дешевше витратити величезні гроші на план з дестабілізації України, аніж продовжувати воювати

Російські терористи реалізують спеціальну операцію "Майдан-3" проти України у кілька фаз, деякі з них вже провалені. Проте терористи не будуть відмовлятися від подальшої реалізації свого дестабілізаційного плану, оскільки вони вклали сюди шалені гроші – понад півтора мільярда доларів США.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, перші спроби росіян зазнали фіаско, але тепер вони скоригували плани та призначили нові дати.

"І кульмінація перенесена вже на інші дати – йдеться і про квітень, і про травень. Мова йде про ті самі інформаційно-психологічні операції, операції з дезінформації, використання агентів впливу, лідерів суспільної думки, великі інвестиції ворога в роботу в соціальних мережах. На це ворог витрачає великі ресурси й не шкодує їх", – відзначив Юсов.

Втім, додав він, росіянам не вдалося обвалити фронт через внутрішню нестабільність. Цю фазу вони з тріском провалили. Росіяни розуміють, що Сили безпеки та оборони України можуть ефективно воювати, коли в тилу єдність та підтримка дій держави. Тому росіяни хочуть цю єдність зруйнувати – проте цей етап було провалено.

Але російські терористи не будуть полишати спроб продовжити наступні фази свого плану. Справа не стільки у тому, що вони вклали в його реалізацію величезні гроші, а в тому, що навіть це для них значно дешевше, ніж мобілізація власних ресурсів та утримування контингенту на території України.

Нагадаємо, 27 лютого в заяві Комітету з питань розвідки при президентові України було сказано, що російські терористи реалізують проти України дестабілізаційний план "Майдан-3". Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

До цього начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що Росія готує стратегічну операцію з делегітимізації української влади. Вона має кодову назву "Смута". За його словами, РФ вкладає в цю операцію величезні кошти.

Теги:
#Війна #ГУР МОУ #Дестабілізація України #Дестабілізація ситуації в Україні #Майдан-3