Польша ищет выход из конфликта с фермерами: СМИ выяснили, что делает Варшава

Если Польша сможет достичь договоренности, проблема будет частично решена

Польша и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ведут переговоры по отмене для поляков части требований так называемого "зеленого курса" Европейского Союза, а также по решению проблемы "наплыва продукции". Если это будет сделано, это решение позволит значительно смягчить ситуацию с фермерскими протестами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, пишет портал Onet. По мнению Шейны, ЕК может пойти навстречу Польше, поскольку это крупный сельскохозяйственный рынок, который находится вблизи Украины.

"Если нам удастся согласовать требования Польши в ЕС, как мы успешно согласовали меры ЕС, они станут общей позицией Союза. Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, что если это займет слишком много времени, мы внесем изменения, введем пограничные блокады, дамбы и пошлины в одностороннем порядке", – заявил он.

По словам чиновника, пока вариант, что Польша и Еврокомиссия договорятся, выглядит наиболее вероятным. В таком случае во время переговоров с Украиной 28 марта проблемы на границе фактически "не будет".

Напомним, блокировка границы польскими митингующими продолжается. В настоящее время заблокированы все направления, а ситуация обостряется.

Митингующие на польско-украинской границе в очередной раз не пропускают грузовики с помощью для украинских военных. В частности, фуры стоят перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".