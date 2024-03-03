Снова не пускают, полиция не вмешивается: в Польше митингующие заблокировали на границе грузовики для ВСУ (фото)

Фуры везут в Украину четыре военных грузовика Daf

Митингующие на польско-украинской границе не пропускают грузовики с помощью для украинских военных. В частности, фуры стоят перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

Об этом на своей странице в сети X сообщает украинский волонтер Назар Смык. Он отмечает, что фуры две и обе загружены.

Сообщение волонтера в сети X

Также, по словам волонтера, еще шесть грузовиков и прицепов ждут в Нидерландах уже две недели. Перевозчики не могут их забрать, потому что застряли на границе и не могут выехать из-за митингующих в Польше.

Кроме того, Смык отмечает, что на митингующих якобы никто не может повлиять.

"Наше посольство бессильно", — пишет волонтер и отмечает, что польская полиция тоже не помогает.

В комментарии изданию ZAXID.NET, Смык рассказал, что две его фуры везут в Украину четыре военных грузовика Daf.

"Это демилитаризованные военные грузовики, которые идут на один из фондов, они уже оплачены. Уже на месте их распределят между бригадами, в частности, для 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Сказали поляки, что не пропустят. Говорил с посольством там сказали, что вся граница перекрыта. Полиция пыталась перебросить грузовики на второй пропускной пункт, а там пропускают одну фуру в час, если я туда поеду, то буду несколько суток стоять", — рассказал волонтер.

Также, по словам волонтера, это уже второй раз его грузовики с помощью для военных застревают на границе. В прошлый раз его автотранспорт с техникой для ВСУ три дня был заблокирован на пункте пропуска. После огласки этой ситуации, в частности публикаций в СМИ, груз Назара Смыка пропустили.

Напомним, блокировка границы польскими митингующими продолжается. В настоящее время заблокированы все направления, а ситуация обостряется.