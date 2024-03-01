Полиция блокирует водителей: на польско-украинской границе обострилась ситуация (фото)

Протестующие ввели лимит на пересечение границы — 1 машина в час

На украинско-польской границе обострилась ситуация после присоединения дальнобойщиков к протестам. Попытки переговоров были пресечены полицейскими.

Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает корреспондент Европейская правда из пограничного пункта Корчова. Отмечается, что украинские водители пытались пойти на переговоры с протестующими.

Перевозчики рассказали, что сегодня утром полиция сообщила об уменьшении количества машин которые могут проходить границу каждый час. Еще за день до этого через границу проходило 26 грузовиков, а уже в пятницу протестующие сделали лимит — 1 машина в час.

В свою очередь украинские водители решили переговорить с протестующими. В то же время польская полиция и спецназовцы окружили украинских водителей, поделив их на несколько групп. Водители подчеркнули, что правоохранители не дали им подойти к польским протестующим. Кроме того, им не дали вернуться к своим кемпингам и авто.

Фото: Европейская правда

Блокировка длилась не менее двух часов. Сейчас полиция сняла блокировку и позволила водителям вернуться к своим автомобилям. Однако скорость пропуска машин через границу остается прежней.

Также отмечается, что водители обвиняют украинских водителей, якобы те сами пытались в ответ заблокировать дорогу. Но они такие обвинения отвергают.

Тем временем в посольстве Украины в Польше говорят, что уведомлены о данной ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.

Фото: Европейская правда

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, сколько денег Украина потеряла из-за того, что поляки блокируют границу.