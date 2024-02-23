"Мы здесь, но, к сожалению..." Шмыгаль отчитался о ситуации на границе с Польшей

Протесты фермеров превращаются в провокации

Протесты польских фермеров на украино-польской границе продолжаются около полугода, и ситуация только обостряется. В пятницу, 23 февраля, представители украинского правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыли на границу.

Но польское правительство не явилось, поэтому встреча не состоялась. Об этом сообщает Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины. Но сейчас ситуация на границе не подтверждает эти слова. Ведь мирные протесты аграриев превращаются в провокации.

"Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в решении этой ситуации. Мы идем на встречу", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Правительство обоих государств должно было встретиться на границе как равные партнеры и союзники.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — добавил Шмыгаль.

Заметим, что на встречу прибыли более 10 чиновников, в том числе вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнос, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше предложили ограничить импорт украинской продукции.