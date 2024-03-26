Зеленский рассказал, что будет с Даниловым после увольнения
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Глава государства рассказал о новых кадровых изменениях
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за работу Алексея Данилова, которого своим указом уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства пообещал ему новую должность.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении. Его опубликовала пресс-служба президента.
"Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже", — сказал Зеленский.
Президент рассказал, что на должность секретаря СНБО он назначил Александра Литвиненко, а новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У каждого из них есть необходимый опыт.
"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко. Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У него есть соответствующий опыт", — сказал президент.
Отметим, что Алексей Данилов в должности секретаря СНБО провел почти четыре с половиной года. Об этом он сам написал на странице в Facebook, комментируя свое увольнение.
Пока неизвестно, какую новую должность Зеленский предложит Данилову. Журналист Петр Шуклинов считает, что экс-секретарь СНБО может стать послом Украины в Норвегии.
Позднее нардеп Алексей Гончаренко написал в Телеграм-канале, что якобы Данилова могут отправить послом в Норвегию. Однако никакой официальной информации нет.
Ранее "Телеграф" опубликовал 5 самых ярких заявлений Данилова. Все они были сделаны вот время полномасштабной войны с Россией.