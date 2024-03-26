Нецензурный китаец и "предупреждение" о вторжении: 5 самых ярких заявлений Данилова в СБНО

Алексей Мячеславович не всегда подбирал слова во время интервью

Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении секретаря СНБО Алексея Данилова. За время полномасштабной войны он сделал ряд громких заявлений, но некоторые из них вызвали особый резонанс в обществе.

Он не раз комментировал высказывания мировых и украинских политиков. "Телеграф" собрал наиболее громкие заявления Данилова за время его пребывания в должности секретаря СНБО.

Пикантно исказил фамилию Ли Хуэя

После визита спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Киев тогда еще секретарь СНБО прокомментировал предложение Пекина о начале мирных переговоров Украины с Россией. Данилов в эфире телемарафона заявил, что никто не будет "разбрасываться землями". Однако он неправильно назвал фамилию китайского топ-чиновника.

"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*и, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать", — сказал Данилов.

"Задушил бы эту т**рь" — Данилов о Путине

В марте 2023 года экс-секретарь СНБО сравнил кремлевского диктатора с Гитлером. Более того, он заявил, что "задушил бы эту т**рь". Эмоциональное заявление он сделал, говоря о количестве убитых россиянами украинских детей.

"500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, который унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я задушил бы просто эту т**рь", — сказал Данилов.

"Пашотовые яйца" — высказывание Данилова о западных политиках

В сентябре 2023 года экс-секретарь СНБО подверг критике западных политиков за их слабую реакцию на российскую агрессию. Он заявил, что у них "пашотовые яйца". Тогда Данилов предостерег о последствиях отсутствия сильных политиков на Западе.

"Вы своими пашотовыми яйцами доведете до того, что автократические режимы захватят власть во всем мире", — сказал он.

Данилов заявил о создании "санитарной зоны" до Москвы

Уже бывший секретарь СНБО прокомментировал заявление кремлевского диктатора Путина о создании санитарной зоны на территории Украины, заявив, что можно устроить "санитарную зону", однако в России. Более того, некоторые страны готовы будут помочь в этом.

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может немного дальше", — сказал Данилов.

Предупреждение о войне черной одеждой

В марте 2022 года Данилов сказал, что власти готовились к войне с ноября 2021 года. И тогда он подал знак об этом украинцам, выбирая одежду черного цвета.

"Я всегда ходил в гражданской одежде, а в ноябре одел черную форму — это был знак того, что мы готовимся", — сказал он.

Напомним, что Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО 26 марта президентским указом. На эту должность Зеленский назначил Александра Литвиненко, бывшего главу Службы внешней разведки Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Данилов прокомментировал собственное увольнение. В соцсети он опубликовал эмоциональное сообщение.