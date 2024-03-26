Данилов эмоционально прокомментировал уход из СНБО: "Меч во тьме, дозорный на Стене"

За свою работу на государство ему не стыдно и он благодарен за эту возможность

Во вторник, 26 марта, Алексей Данилов эмоционально прокомментировал увольнение с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он подсчитал, сколько времени трудился на этой работе – 4 года 5 месяцев 24 дня.

Алексей Данилов уверяет, что ему не стыдно за труд и поблагодарил президента, команду. Об этом он написал в Facebook.

"Как бы тяжело ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу!"

Главное, что мы должны помнить всегда то, что я всегда исповедовал — не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!

Русское чудовище будет уничтожено, причудливое создание скончается и погибнет во мраке истории — и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия — "быть мечом в темноте; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей", — написал Данилов.

Отметим, что 26 марта президент Украины подписал указ об увольнении секретаря СНБО Алексея Данилова. На эту должность сразу был назначен Александр Литвиненко.

Зеленский также назначил Олега Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он сменил на этом посту Александра Литвиненко.

Ранее "Телеграф" писал, что Данилов может стать послом. Официальной информации еще нет, но журналист Петр Шуклинов считает, что бывшего секретаря СНБО отправят в Норвегию.