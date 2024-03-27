Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант

Мы стоим на пороге серьезного внутреннего взрыва в РФ

Нет ни единой причины, почему Украина не может разрушить Россию сверху до самого низа — убежден полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. О том, что мешает Украине реализовать свой потенциал на поле боя, когда будет наша Победа, о Зеленском, Порошенко и о Трампе — в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Европа может подвести, так же и Америка

— Позвольте начать с вопроса, который волнует сегодня почти каждого украинца — когда и как закончится война?

— Это очень хороший вопрос, ответ на который никто не знает. Протому что есть множество изменяющихся факторов, которые могут повлиять на ход войны.

Взглянем сначала на ситуацию с российской стороны.

Думаю, Россия может продолжать в том же духе довольно долго несколько лет. Что-то у них ухудшится, но что-то может улучшиться. Ведь в чем-то они становятся и более умелыми: в электронной борьбе, в использовании дронов, например. Они получают оружие и боеприпасы из Северной Кореи и Ирана, что, безусловно, помогает им держаться на плаву.

Их офицеры, командный состав стали лучше, научившись чему-то. Чего не скажешь о солдатах. Но офицеры стали лучше использовать солдат.

Флот их действительно переживает трудные времена. Украинцы реально уничтожают российский флот, что позволяет нам снова запустить торговлю из порта Одессы.

Относительно авиации – здесь трудные времена для обеих сторон. Они потеряли большое количество самолетов, и я не уверен, что способны производить их в нужном объеме.

Есть еще фактор санкций – что будет с ними? Думаю, что Америка и Европа постараются усилить их. Правда, в мире хватает стран, готовых за российские деньги помогать им эти санкции обходить.

Но как бы там ни было, российский рубль будет постепенно ослабевать — об этом говорят все лучшие эксперты. И в какой-то момент наступит критическая ситуация — как это когда-то было с Советским Союзом, когда за рубль уже ничего не купишь, когда его никто не хочет брать на внешнем рынке, и запас долларов закончился. И тогда для них начнутся настоящие проблемы. Поэтому, если вы посмотрите на полки российских магазинов, они все еще не пусты. И потому мы еще не видели бунтов.

Поэтому, думаю, мы все еще в полутора-двух годах от серьезного внутреннего взрыва в РФ. Но я уверен, что он придет. Это ведь Россия!

Относительно Украины... У Украины проблемы двойные. Во-первых, внутренняя политика. Эта политика отчаянно ужасающая. Парламент – как детский сад. Даже хуже. Мне приходилось видеть школьный парламент, где дискуссии и работа идут лучше, чем в Верховной Раде. При этом президентская администрация явно не понимает: если они заберут все полномочия себе, то тем самым отберут у страны возможности решать свои проблемы. Ведь централизация съедает все ваше время. Есть только 24 часа в сутках, и чем больше вы берете на себя полномочий, тем менее эффективными вы становитесь. Вместо стратегического управления правительство занято мелочным администрированием. Здесь большая проблема, и она явно обостряется.

Во-вторых, есть вопросы внешней поддержки Украины. О западном мире я могу сказать, что эта поддержка очень сильна. Существует проблема, что Россия проникла везде, и в той же Америке у нас есть определенная комбинация глупости и эффекта от обливания Украины грязью, которое происходило в течение очень долгого времени.

Однако в Америке все еще много хороших людей – и эти хорошие люди будут бороться, пока не выиграют. Хотя с американскими деньгами сейчас действительно задержка. Как и с европейскими. Как и с оружием. Потому что при демократии все требует времени. Но я верю, что все проблемы уладятся, и Европа с Америкой выйдут из этого оцепенения по поддержке Украины. Президент Байден хочет сделать больше, но он застрял с законом, а закон это очень важная вещь в Америке.

Накладываем ситуацию в Украине на то, что было сказано о России, и получаем где-то два года до кардинальных изменений.

То есть примерно через два года мы должны подойти к кризисному моменту, когда Украина наконец-то получит силы, а Россия начнет "трескаться" больше, чем это было раньше. То есть, скажем, в период от 18 месяцев до двух лет что-то должно начать происходить — если все будет идти примерно так, как я ожидаю.

Хотя все может пойти и совсем по другому сценарию.

То есть Европа может подвести, так же и Америка, Трамп может вступить в игру, какие-то страны могут помочь России прорвать санкции, и она может начать производить новое оружие — это все возможно, потому что это война. А война непредсказуема.

Украина бьется со связанными за спиной руками

— А если Америка не даст нам те 60 миллиардов, которые она до сих пор обещает? Устоит ли Украина?

— Да, конечно, устоит. Вопрос – как? Здесь есть несколько важных аспектов.

Прежде всего, правительство должно понять, что сейчас оно не работает как следует. Пора начать привлекать в руководство страной наиболее квалифицированных людей — а не друзей! Это дало бы просто невероятный эффект. Вся система управления в Украине, включая военную сферу, работает сейчас на 25% эффективности – не больше! Если мы вынудим ее работать хотя бы на 40—50% эффективности, это будет совсем другая страна.

Надо хотя бы остановить глупости в госзакупках. Правительство должно гарантировать, что люди, которые наживаются за счет Вооруженных сил, понесут наказание. У вас есть члены парламента, которые покупают квартиры за границей. Ну это же отмывание денег! Они должны сразу оказываться в тюрьме. Потому что этого нельзя делать. Даже если квартиру записать на маму — все равно нельзя! Потому что мама должна отчитаться, сколько она налогов заплатила, зарабатывая на эту квартиру. Не заплатила налоги — мама идет в тюрьму! Для начала года на два. После этого немало мам и жен скажут: охо-хо, я больше не играю в эту игру!

Нужно убирать судей, сажающих невинных людей. Этим должно заниматься Министерство юстиции. А пока его следует называть Министерством несправедливости (англ. Ministry of Injustice. — Авт.). Именно потому, что людям приходится тратить время на общение с президентской администрацией и судами — вместо того, чтобы искать деньги на войну и заниматься, скажем, дронами, страна опустилась до этих 25% эффективности. Поднимите эту цифру до 50%, и мы начнем побеждать Россию довольно быстро.

— Может, нам стоило бы создать правительство национального единства, как это в Израиле с началом войны сделали?

— Конечно, и это стоило сделать еще в 2014 году, когда Украина оказалась в состоянии войны. И тогда не было бы того, что мы получили в 2022 году. Тогда была ответственность президента Порошенко, теперь вина на президенте Зеленском, потому что продолжается назначение друзей на важные посты, вместо того, чтобы назначать людей честных и компетентных.

Вы читали, как Черчилль делал? Если коротко: когда вы в войне, в правительство вы должны собрать абсолютно лучших людей со всей страны. Вам не нужны идиоты в правительстве. Вам не нужен чей-то друг или племянник. На войне вы не можете сражаться одной рукой за спиной. Сейчас Украина бьется с двумя руками за спиной связанными, да еще одной ногой там же. И это не работает. И именно поэтому все идет не так, как должно было идти — потому что не те люди всем руководят.

*Почему президент Зеленский уволил главкома Залужного, смогут ли ВСУ прорвать "линию Суровикина" и при каких условиях Путин согласится прекратить войну в Украине — читайте во второй части интервью Глена Гранта, которое выйдет в четверг, 28 марта, утром.