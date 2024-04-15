Необходимо помогать не только Израилю: Белый дом требует от Конгресса принять помощь всем союзникам

В Белом доме знают, что голоса за документ в Палате представителей есть

В Белом доме хотят как можно скорее видеть вынесение на голосование в Палате представителей законопроекта о помощи Украине и Израилю, а не отдельных его частей. Голоса за пакет в Палате есть.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет издание Axios. По его словам, Палате представителей нужно только поставить сенатский пакет на голосование и принять его.

"Нам не нужны были напоминания о том, что происходит в Украине. Но минувшая ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой сталкивается Израиль в очень сложном соседстве… Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже", — отметил Кирби.

Как писал "Телеграф", вопрос предоставления США финансовой помощи Украине в войне с Россией, который тянется с октября прошлого года, должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

В октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел везде настоящие тернии и все никак не мог добраться до звезд.

Многие политики пытались спрогнозировать, когда в США в конце концов проголосуют за пакет помощи и проголосуют ли вообще. Наконец, 1 апреля американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине. Это должно было произойти в первой декаде апреля, но, как видим, так и не произошло.