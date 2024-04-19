Голосование за помощь Украине: демократы в Палате представителей выбрали сторону

Демократы заявили, что пакет помощи союзникам США – это не "пакет Джонсона", а пакет удовлетворения потребностей национальной безопасности страны.

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которые предложил спикер Майк Джонсон. Они предоставят голоса, чтобы преодолеть запланированную попытку блокады документов со стороны пророссийских трампистов-консерваторов из Республиканской партии.

Об этом пишет издание Bloomberg. Серия голосований пройдет в Палате представителей в субботу, 20 апреля, а Сенат рассмотрит документы на следующей неделе; демократы в Палате готовы содействовать принятию документа.

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности преодолел финишную границу. Это не пакет иностранной помощи Джонсона. Это пакет американской помощи иностранным государствам с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности", – сказал лидер демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис.

У президента США Джозефа Байдена готовятся быстро подписать документ, как только он будет принят. Как только документ подпишут, США, не теряя времени, начнут передавать Украине помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 апреля Майк Джонсон сообщил, что в США анонсировали долгожданное голосование за помощь Украине.

Более того, 18 апреля Джонсон публично заявил, что предоставление помощи для Украины критически важно и заметил, что с предоставлением летальной помощи нельзя играть в политику. Его слова просто ошеломили людей, поскольку раньше Джонсон занимал строго противоположную позицию.