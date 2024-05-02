Азербайджан примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, — вицеспикер Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк провела в Баку рабочую встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подтвердил, что Азербайджанская Республика примет активное участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Берлине.

От имени Украины Вицеспикер также пригласила Азербайджан принять участие в Саммите мира в Швейцарии.

"Надеемся, что вы присоединитесь к одному или нескольким пунктам Формулы мира Президента Украины Владимиру Зеленскому. Например, в вопросах энергетической безопасности или разминирования", — отметила Елена Кондратюк.

Кроме того, она подняла важную и болезненную тему о возвращении незаконно депортированных россией украинских детей: "Рассчитываем, что дружественный Азербайджан рассмотрит возможность присоединиться к Международной коалиции за их возвращение".

Стороны также отметили успехи в развитии межпарламентского сотрудничества между странами, как на уровне руководства парламентов, так и на уровне групп дружбы.

Со своей стороны Министр иностранных дел Азербайджанской Республики заверил, что стратегическое партнерство между нашими странами было и остается неизменным. По его словам, азербайджанский народ, как никто другой, сопереживает украинскому народу.

"Азербайджанская Республика с первых дней после 24 февраля оказывала гуманитарную помощь Украине и продолжит ее оказывать", — подчеркнул, со своей стороны, Джейхун Байрамов.