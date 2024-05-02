Азербайджан візьме участь у Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк провела у Баку робочу зустріч із Міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхуном Байрамовим.

На звернення Віцеспікерки Парламенту України Олени Кондратюк до азербайджанської сторони Міністр закордонних справ Джейхун Байрамов підтвердив, що Азербайджанська Республіка візьме активну участь у міжнародній конференції з відновлення України, що відбудеться у червні цього року у Берліні.

Від імені України Віцеспікерка також запросила Азербайджан взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.

"Сподіваємося, що ви долучитеся до одного або кількох пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Наприклад, у питаннях енергетичної безпеки або розмінування", — зазначила Олена Кондратюк.

Окрім того, вона порушила важливу й болісну тему щодо повернення незаконно депортованих росією українських дітей: "Розраховуємо, що дружній Азербайджан розгляне можливість приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення".

Сторони також відзначили успіхи у розвитку міжпарламентської співпраці між країнами як на рівні керівництва парламентів, так і на рівні груп дружби.

Зі свого боку, Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки запевнив, що стратегічне партнерство між нашими країнами було й залишається незмінним. За його словами, азербайджанський народ, як ніхто інший, співпереживає українському народу.

"Азербайджанська Республіка з перших днів після 24 лютого надавала гуманітарну допомогу Україні та продовжить її надавати", — наголосив, зі свого боку, Джейхун Байрамов.