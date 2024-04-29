"Не такая, как некоторые думают": в Польше заговорили о позиции Трампа по Украине

Трамп увидел, что эта оппозиция о помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах

Позиция кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по отношению к Украине "не такая черно-белая, как думают некоторые люди". И его отношение к нашей стране меняется.

Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, цитирует Politico. По его словам, Дональд Трамп был прав, призывая нас всех в Европе тратить больше на оборону.

Он также добавил, что Трамп также отправлял Украине противотанковые ракеты "перед войной, когда другие этого не делали".

Глава МИД Польши связал со встречей с президентом Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявление Трампа, сделанное накануне голосования в Палате представителей США за помощь Украине на 61 млрд долларов. Тогда Трамп заявил, что "выживание и сила" Украины важны для США.

Сикорский считает, что отсутствие жесткой оппозиции со стороны Трампа по поводу помощи для Украины говорит о том, что отношение бывшего президента меняется.

"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что эта оппозиция о помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам (быть переизбранным, — ред.)", — сказал Сикорский.

Ранее "Телеграф" писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко предупредил западных политиков, в частности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, относительно их идей протолкнуть преждевременное "мирное соглашение" по Украине, которое потребует от него отказа от территории. Есть две причины, по которым это делать нельзя.