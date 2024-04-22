После голосования за помощь Украине стал "предателем": соратница Трампа стремится к увольнению Джонсона

Но есть и те, кто поддержал спикера

Республиканка Марджори Тейлор Грин, принадлежащая к числу трампистов заявила, что спикер Майк Джонсон "изменник" США после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине. Она угрожает инициировать голосование за его увольнение.

Она заявила, что он должен уйти в отставку. Об этом сообщает CNN.

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и разрешить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", – заявила Грин в эфире Fox News.

Отмечается, что если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении.

Минимум трое республиканцев поддерживают позицию Грин. Конгрессмен Ро Ханна заявил в воскресенье, что проголосует против предложения по устранению Джонсона с поста спикера.

"Я не согласен со спикером Джонсоном по многим вопросам, и я очень критично относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", – отметил конгрессмен.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против.

Ранее "Телеграф" писал, что теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену. В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.