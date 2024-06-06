Глава комитета Бундестага по обороне призывает ЕС наращивать военную помощь Украине

Когда речь заходит о поставках вооружения для Украины, то вопрос не только в количестве денег, которые странам ЕС необходимо на это потратить. Европейским странам нужно работать вместе (над усилением своих ВПК — ред.) и делиться возможностями. Германия — один из ведущих поставщиков военной помощи Украине, но это задача не только одной страны. Европа должна ответить на два главных вопроса: что может сделать каждая страна для Украины и, с другой стороны, что можно сделать всем вместе в будущем.

Об этом в комментарии Guildhall заявила глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны, лидер списка Альянса либералов и демократов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Безопасность — это вопрос каждой отдельно взятой страны. Мы в Европе понимаем, что у нас с американцами, например, очень разные потребности в сфере безопасности и обороноспособности и разное вооружение. Но мы должны работать все вместе и двигаться вперед. Часто люди говорят: нужно найти больше денег. Но дело не только в деньгах. Сейчас каждая страна пытается защитить саму себя и не обязательно будет отдавать все, что может. Поэтому мы должны работать вместе и делиться своими возможностями(…) Вопрос обороноспособности и безопасности Европы — это то, что мы должны делать все вместе. И, конечно, вместе осуществлять закупки в будущем. Например, если вы поговорите с представителями промышленности, то они работают вместе, в этом нет никаких сомнений. Они достаточно умны, чтобы понять, что это не только вопрос одной компании, что они должны работать вместе. И мы должны понять, что это шанс. И даже для национальных бюджетов определенно будет полезно, если мы будем тесно сотрудничать и развиваться вместе (в сфере военно-промышленного комплекса стран ЕС — ред.)", — заявила депутат Бундестага.

"После выборов (в Европарламент — ред.) мы должны осознать, что произошло, и очень четко оценить ситуацию. А затем продолжить работу. Мы должны понимать, что могут делать разные страны, потому что не у всех одинаковые возможности. Это вопрос не только Германии, хотя Германия действительно много делает. Скажу вам честно, еще два с половиной года назад об этом никто не мог даже мечтать. У нас есть правила, согласно которым нельзя поставлять оружие в районы боевых действий. В Германии шли ранее и продолжают идти очень жаркие дискуссии, но мы это (поставки вооружений Украине — ред.) делали, делаем и будем делать. Однако это задача не только одной страны. Сейчас мы должны ответить на два вопроса: что может сделать каждая страна для Украины и, с другой стороны, что мы можем сделать все вместе в будущем?", — подытожила политик.

Напомним, член Европейского парламента от Эстонии Яак Мадиссон сделал недавно похожее заявление. Он призвал страны ЕС активизировать ВПК для помощи Украине. По его мнению, Украина должна получить как можно больше военной помощи — больше боеприпасов, больше реактивных самолетов, больше ракет. Для этого военные производства крупнейших стран Европы должны работать 24/7, иначе выиграть войну будет невозможно.