Голова комітету Бундестагу з оборони закликає ЄС нарощувати військову допомогу Україні

Коли мова заходить про постачання озброєння для України, то питання не лише в кількості грошей, які країнам ЄС необхідно на це витратити. Європейським країнам потрібно працювати разом (над посиленням своїх ВПК — ред.) і ділитися можливостями. Німеччина — один із провідних постачальників військової допомоги Україні, але це завдання не лише однієї країни. Європа має відповісти на два головні питання: що може зробити кожна країна для України і, з іншого боку, що можна зробити всім разом у майбутньому.

Про це в коментарі Guildhall заявила голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони, лідер списку Альянсу лібералів і демократів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Безпека — це питання кожної окремо взятої країни. Ми в Європі розуміємо, що у нас з американцями, наприклад, дуже різні потреби у сфері безпеки й обороноздатності та різне озброєння. Але ми повинні працювати всі разом і рухатися вперед. Часто люди кажуть: потрібно знайти більше грошей. Але справа не тільки в грошах. Зараз кожна країна намагається захистити саму себе і не обов'язково буде віддавати все, що може. Тому ми маємо працювати разом і ділитися своїми можливостями(…) Питання обороноздатності та безпеки Європи — це те, що ми маємо робити всі разом. І, звісно, разом здійснювати закупівлі в майбутньому. Наприклад, якщо ви поговорите з представниками промисловості, то вони працюють разом, у цьому немає жодних сумнівів. Вони достатньо розумні, щоб зрозуміти, що це не питання однієї компанії, що вони мають працювати разом. І ми маємо зрозуміти, що це шанс. Навіть для національних бюджетів, безумовно, буде корисним, якщо ми тісно співпрацюватимемо і розвиватимемося разом (у сфері військово-промислового комплексу країн ЄС — ред.)", — заявила депутатка Бундестагу.

"Після виборів (до Європарламенту — ред.) ми маємо усвідомити, що сталося, і дуже чітко оцінити ситуацію. А потім продовжити роботу. Ми повинні розуміти, що можуть робити різні країни, тому що не у всіх однакові можливості. Це питання не лише Німеччини, хоча Німеччина дійсно багато робить. Скажу вам чесно, ще два з половиною роки тому про це ніхто не міг навіть мріяти. У нас є правила, згідно з якими не можна постачати зброю в райони бойових дій. У Німеччині точилися раніше і продовжують точитися дуже палкі дискусії, але ми це (постачання озброєнь Україні — ред.) робили, робимо і будемо робити. Однак це завдання не лише однієї країни. Зараз ми маємо відповісти на два запитання: що може зробити кожна країна для України і, з іншого боку, що ми можемо зробити всі разом у майбутньому?", — підсумувала політик.

Нагадаємо, член Європейського парламенту від Естонії Яак Мадіссон зробив нещодавно схожу заяву. Він закликав країни ЄС активізувати ВПК для допомоги Україні. На його думку, Україна має отримати якомога більше військової допомоги — більше боєприпасів, більше реактивних літаків, більше ракет. Для цього військові виробництва найбільших країн Європи мають працювати 24/7, інакше виграти війну буде неможливо.