Елена Кондратюк: Результаты выборов в Европарламент дают надежду на дальнейшую проукраинскую позицию Европы

Результаты выборов в Европейский парламент, состоявшихся в воскресенье, 9 июня, дают основания надеяться на сохранение проукраинского курса Европы. Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

"Главный вывод вчерашних выборов — центристы сохраняют лидерство. Очень рада приветствовать Европейскую Народную партию, победившую на выборах. В ЕНП, кстати, входят две украинские парламентские партии — "Батькивщина" и "Европейская солидарность". ЕНП всегда придерживалась проукраинской позиции, надеюсь, что Европарламент продолжит такую же линию", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер рассказала, что социал-демократы заняли второе место. Либералы из Renew Europe – третье, хотя просели по количеству мандатов. К сожалению, ухудшили свой результат "зеленые".

"Страны Восточной Европы показали более-менее прогнозируемые результаты. А вот классические европейские страны продемонстрировали яркую тенденцию на правые и ультраправые партии", — заявила Елена Кондратюк.

Подразумевается, что ультраправая пророссийская Партия Свободы на первом месте в Австрии. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" — на втором месте, и ее результат лучше, чем у правящей партии премьера Шольца. Во Франции первое место заняла ультраправая партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен.

"Мне импонирует свежее заявление Урсулы фон дер Ляйен, действующего главы Еврокомиссии из Европейской Народной Партии. Она заявила, что результат ультраправых означает большую ответственность для центристов: именно они должны объединиться ради стабильной, сильной и эффективной Европы. Верю в то, что центристские политические силы справятся с этой задачей и создадут широкую коалицию", — подчеркнула заместитель главы Верховной Рады Украины.