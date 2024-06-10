Олена Кондратюк: Результати виборів до Європарламенту дають надію на подальшу проукраїнську позицію Європи

Результати виборів до Європейського парламенту, які відбулися у неділю, 9 червня, дають підстави сподіватися на збереження проукраїнського курсу Європи. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

"Головний висновок учорашніх виборів — центристи зберігають лідерство. Дуже рада вітати Європейську Народну партію, яка перемогла на виборах. До ЄНП, до речі, входять дві українські парламентські партії — "Батьківщина" та "Європейська солідарність". ЄНП зажди тримала проукраїнську позицію, тому сподіваюся, що Європарламент продовжить таку ж лінію", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка розповіла, що соціал-демократи посіли друге місце. Ліберали з Renew Europe — третє, хоча просіли за кількістю мандатів. На жаль, погіршили свій результат Зелені.

"Країни Східної Європи показали більш-менш прогнозовані результати. А ось класичні європейські країни продемонстрували яскраву тенденцію на праві і ультраправі партії", — заявила Олена Кондратюк.

Мається на увазі, що ультраправа проросійська Партія Свободи на першому місці в Австрії. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" — на другому місці, і її результат кращий за владну партію прем’єра Шольца. У Франції перше місце посіла ультраправа партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен.

"Мені імпонує свіжа заява Урсули фон дер Ляєн, чинної голови Єврокомісії з Європейської Народної Партії. Вона заявила, що результат ультраправих означає велику відповідальність для центристів: саме вони мають об’єднатися заради стабільної, сильної та ефективної Європи. Вірю в те, що центристські політичні сили впораються із цим завданням і створять широку коаліцію", — підкреслила заступниця голови Верховної Ради України.