Украина может получить 50 млрд долларов от США, но есть требование для Евросоюза, — FT

Вашингтон настаивает на договоренности накануне саммита лидеров G7

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов, но им нужны гарантии от ЕС, что до конца войны активы РФ останутся под санкциями. Тогда возмещение будет возможно именно из этих средств.

Об этом пишет FT, ссылаясь на секретный документ. Отмечается, что такое решение должно быть поддержано лидерами ЕС, в том числе премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который ревниво оберегает свое право вето насчет санкций.

Издание отмечает, что предложение США изложено в дискуссионном документе ЕС, подготовленном для виртуальной встречи министров финансового блока в среду. Тогда планируется обсуждение, как собрать авансовые деньги для Киева.

Отмечается, что Вашингтон настаивает на договоренности в преддверии саммита лидеров G7 в Италии на следующей неделе, где ожидается, что механизм финансирования, подкрепленный доходами от замороженных активов, будет являться центральным элементом поддержки Украины.

Основным рассматриваемым вариантом является план США одолжить деньги Украине и, возможно, вместе с другими государствами G7. Сумма будет примерно соответствовать расчетным "неожидаемым доходам" от сотен миллиардов долларов замороженных активов России. Так что дипломаты говорят, что таким образом можно привлечь до 50 миллиардов долларов.

По данным газеты, точные детали кредита, включая срок погашения, процентную ставку, будет ли он предоставлен непосредственно, или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.

В документе говорится, что Вашингтон рассматривает любой такой заем как "обусловленный" выделением ЕС доходов от активов в рассрочку и гарантией того, что "активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться обездвиженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине".

Газета отмечает, что такой залог имеет решающее значение, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что приносит около 3 миллиардов евро прибыли в год.

Если прибыль будет меньше необходимых выплат или если ЕС не согласится на продление санкций, США потенциально будут нести ответственность. США обсуждают другие потенциальные варианты распределения этого риска с другими партнерами G7.

Некоторые правительства ЕС опасаются потенциальных финансовых последствий таких заверений. "Американцам, вероятно, придется признать, что ЕС не может дать железную гарантию [относительно] потерь", — сказал человек, информированный о переговорах.

Другой рассматриваемый вариант предусматривает фактическое предоставление ЕС — вместе с другими странами G7 — двусторонних кредитов Украине, обеспеченных доходами от российских активов, замороженных в их собственной юрисдикции.

Это потенциально потребует от ЕС использования "запаса" в рамках своего общего бюджета — шаг, который также потребует единодушного согласия. "Время, необходимое для внедрения таких гарантий, вместе с правовыми и операционными ограничениями, не будет способствовать быстрому внедрению этого варианта", – заключается в документе.

Отмечается, что давление на использование активов усилилось в последние месяцы, поскольку Вашингтон стремится максимально увеличить финансовую помощь Киеву с учетом президентских выборов в ноябре. Но санкционные решения ЕС должны быть поддержаны всеми его членами.

Ранее "Телеграф" писал, что страны-члены Европейского Союза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.