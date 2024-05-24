"Будет меньше крупных электростанций": глава "Укрэнерго" описал мощную энергосистему будущего

Производство энергии станет компактнее

В Украине сейчас есть значительный дефицит в электроэнергетике, поэтому введены почасовые графики отключений света. Ведь враг на протяжении всей войны методически уничтожает не только магистральную сеть, но и генерацию. Но сумеет ли энергосистема будущего преодолеть это?

Об этом председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал "Телеграфу". Больше информации о графиках отключений и состоянии энергосистемы читайте в материале: "Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".

"В энергосистеме будущего будет меньше крупных, мощных электростанций с мощными линиями электропередачи на сотни километров. Производство энергии станет более компактным, более рассредоточенным и ближе к потребителю", — говорит Кудрицкий.

По его словам, чтобы в будущем энергетика Украины могла быть более мощной и самостоятельной, она должна быть немного рассредоточена. То есть для Киева будет своя генерация, для Харькова – своя. В то же время, по мнению эксперта, речь не идет о децентрализации атомных станций, речь идет о децентрализации других видов генерации. Прежде всего именно тепловой.

Посредством наличия большего количества малых, но по мере мощных электростанций, энергосистема будет иметь хороший потенциал и будет более устойчива к вражеским атакам.

Напомним, что в Украине изменили графики отключения света на вечер. Это касается Киева, Киевщины, Одесщины, Донбасса и Днепропетровщины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве света не будет целый день 24 мая, все из-за ухудшения погоды.