Диверсифікація, захист та модернізація: в США озвучили плани на українську енергетику

Пріоритетом стане короткострокова реконструкція енергетичної мережі

США планують допомогти Україні відновити українську енергетику, постраждалу від російських терористичних актів. Окрім того, США допоможуть диверсифікувати енергетику, довести її до європейських стандартів, а головне – захистити від нових терактів з боку росіян.

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє "Голос Америки". Паєтт нагадав, що Україна отримає 824 млн доларів США на допомогу енергетичному сектору, з яких 500 млн – це окреме фінансування, а 324 млн візьмуть з грошей, які вже схвалив Конгрес США.

Пріоритетом стане короткострокова реконструкція енергетичної мережі. Такоє планується реформування української енергетики – разом з реконструкцією стариї потужностей мають з'явитися нові екологічні енергетичні джерела, що посилить українську енергосистему.

"Ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками Росії з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд", – сказав він.

Паєтт додав, що головним завданням для США та партнерів є захист української енергетики. Важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не зміг досягти успіху у знищенні української енергетичної інфраструктури, оскільки він хоче перетворити зиму на зброю.

"Звичайно, ми допомагаємо більшою кількістю протиповітряної оборони, тому що це також вимога номер один… Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що Україна досягне перемоги", – резюмував посадовець.

Україні наразі є значний дефіцит в електроенергетиці, саме тому введено погодинні графіки відключень світла. Адже ворог протягом усієї війни методично знищує не тільки магістральні мережі, а й генерацію. Але українська енергосистема витримає.

Про це голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів "Телеграфу". Більше інформації про стан енергосистеми читайте у матеріалі: "Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання".