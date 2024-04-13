"Если перейдем эту черту, то...": Венгрия поддержала РФ

Венгерский министр заступился за российских спортсменов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против любых санкций против российских спортсменов на международной арене. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, правда, в нейтральном статусе (без флага и гимна) и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Сийярто сделал на конференции в Будапеште, передает Р-Спорт. Петер назвал несправедливым то, что россиянам запрещают участвовать в соревнованиях под своим флагом и гимном.

"Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо.

А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают. Если перейдем эту черту, то с этого момента кто знает, какие центры власти на основе каких критериев смогут через некоторое время говорить, кто может участвовать в соревнованиях, а кто нет, кто может слушать свой национальный гимн и кто не может", — сказал Сийярто.

Напомним, недавно в РФ вспыхнул скандал после "разговора" главы МОК Томаса Баха с российскими пранкерами. Российские спортивные деятели даже оскорбляют главу мирового спорта.