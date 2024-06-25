В скором времени состоится первое за четыре года заседание украинско-польской парламентской ассамблеи, — Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк находится с рабочим визитом в Польше и провела встречу с вицеспикером Сейма Польши Моникой Велиховской.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Кондратюк и Велиховска являются сопредседателями Парламентской ассамблеи Украина-Польша.

"Обсудили подготовку и повестку дня следующего заседания Ассамблеи. Планируем провести его в ближайшее время с участием украинских и польских депутатов и чиновников, экспертов. Пользуясь случаем также пригласила госпожу вице-спикершу Сейма Польши посетить с официальным визитом Украину", — отметила Елена Кондратюк.

Отмечается, что это будет первое за последние четыре года заседание Парламентской Ассамблеи Украины и Республики Польша, которое состоялось в последний раз в 2020 году.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины также поблагодарила Польшу за многолетнюю поддержку евроинтеграционных стремлений украинцев.

"Символично, что в такой исторический день — начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, работаю с рабочим визитом в Польше. Именно Польша, как одна из адвокатов евроинтеграции Украины, сделала очень многое, чтобы приблизить этот момент. Мы благодарны Польше за поддержку Украинского народа. Польша может поделиться с нами своим ценным и уникальным опытом непростых переговоров о вступлении в ЕС", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она выразила надежду, что новоизбранные 53 депутата Европарламента от Польши продолжат быть нашей неизменной опорой и группой солидарности с Украиной.

Стороны также затронули тему незаконной депортации украинских детей рф.

"Обратилась с просьбой к Сейму Польши вслед за Сенатом принять резолюцию об осуждении массового похищения украинских детей россией. Для нас демонстрация единства двухпалатного Парламента Польши в оценках преступлений против украинских детей очень важна", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Украины предложила польской стороне взять под особую опеку восстановление одного из важных инфраструктурных объектов в Украине.