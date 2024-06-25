Незабаром відбудеться перше за чотири роки засідання українсько-польської парламентської асамблеї, — Олена Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк перебуває з робочим візитом у Польщі та провела зустріч із віцеспікеркою Сейму Польщі Монікою Веліховською.

Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, Кондратюк і Веліховська є співголовами Парламентської асамблеї Україна-Польща.

"Обговорили підготовку та порядок денний наступного засідання Асамблеї. Плануємо провести його найближчим часом за участі українських і польських депутатів та урядовців, експертів. Користуючись нагодою також запросила пані Віцеспікерку Сейму Польщі відвідати з офіційним візитом Україну", — зазначила Олена Кондратюк.

Відзначається, що це буде перше за останні чотири роки засідання Парламентської Асамблеї України та Республіки Польща, яке востаннє відбулося у 2020 році.

Заступниця голови Верховної Ради України також подякувала Польщі за багаторічну підтримку євроінтеграційних прагнень українців.

"Символічно, що в такий історичний день — початку переговорів про вступ України до ЄС, працюю з робочим візитом у Польщі. Саме Польща, як одна з адвокатів євроінтеграції України, зробила дуже багато, щоби наблизити цей момент. Ми вдячні Польщі за підтримку Українського народу. Польща може поділитися з нами своїм цінним та унікальним досвідом непростих переговорів про вступ до ЄС", — підкреслила Олена Кондратюк.

Вона висловила сподівання, що новообрані 53 депутати Європарламенту від Польщі продовжать бути нашою незмінною опорою і групою солідарності з Україною.

Сторони також торкнулися теми незаконної депортації українських дітей рф.

"Звернулася з проханням до Сейму Польщі слідом за Сенатом прийняти резолюцію про засудження масового викрадення українських дітей росією. Для нас демонстрація єдності двопалатного Парламенту Польщі в оцінках злочинів проти українських дітей є дуже важливою", — наголосила Олена Кондратюк.

Окрім того, віцеспікерка Верховної Ради України запропонувала польській стороні взяти під особливу опіку відбудову одного з важливих інфраструктурних об’єктів в Україні.