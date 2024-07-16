Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, как нам склонить на свою сторону кандидата в вице-президенты США

Выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты в США — всегда политический театр. И после покушения на Дональда Трампа понятно, что особое внимание было приковано к тому, кто станет вице-президентом от Республиканской партии. Им стал Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо, известный среди прочего и своим скептическим отношением к оказанию помощи Украине. Я бы сказал, подчеркнуто скептическим отношением.

Надо понимать, что такая часть республиканской среды существует, и в том, что Трамп взял оттуда себе кандидата в вице-президенты, нет ничего удивительного, ведь кандидат в вице-президенты должен добирать голоса, которые не может на себя "потянуть" основной кандидат — кандидат в президенты. При том, как я хочу подчеркнуть, после покушения на Трампа у него такая ситуация стала более благоприятной.

Что нам делать с Джей Ди Вэнсом? Вопрос действительно сложный и простой одновременно. Просто потому, что ответ очевиден. Нам нужно пригласить его в Украину, чтобы он своими глазами увидел, в какой ситуации живут и работают украинцы, как они тратят американские деньги, как воюет американское оружие. Но сказать, что это абсолютно легко, думаю, — нет.

Однако это тест для команды Зеленского, потому что Дональд Трамп вряд ли забыл, что в 2020 году Палата представителей, где тогда доминировали демократы, объявила ему импичмент на основании его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Что нам в этом смысле нужно делать? Нам необходимо также наполнять существующий на сегодняшний момент тезис о двухпартийной поддержке реальными, предметными и конкретными делами. Чтобы мы видели разные контакты на политическом, журналистском, религиозном, экспертном уровнях. И они происходили бы постоянно, чтобы они создавали общий фон.

Американские, как и любые западные политики, чувствительны к подобному…