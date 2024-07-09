"Сильная оппозиция": Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
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Он добавил, что приглашение Украины в НАТО — решение всех
В преддверии саммита, посвященного 75-й годовщине НАТО, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных противников вступления Украины в Северноатлантический альянс. По его словам, это Соединенные Штаты Америки и Германия.
Об этом сообщает DPA. Макрон отметил "решительное противодействие" США и Германии приглашению Украины в альянс.
"В конечном итоге, это будет решение союзников пригласить Украину вступить в НАТО", — добавил президент Франции.
Также Эммануэль Макрон напомнил о событиях саммита в Вильнюсе годичной давности. Несмотря на критику со стороны Киева, Украине было отказано в приглашении на вступление.
"Украинцы были достаточно раздражены, когда пришли к выводу, что дверь (в НАТО. – ред.) была открыта, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – сказал Макрон.
Напомним, 9−11 июля 2024 года в Вашингтоне происходит трехдневный саммит лидеров НАТО. На нем Украине вряд ли сделают официальное приглашение стать членом альянса, однако будет ряд важных для Киева шагов.