Говорили про Саміт миру і не тільки: Зеленський провів ще одну важливу зустріч у Нью-Йорку (відео)

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Це сталось на полях Генеральної Асамблеї ООН під час візиту українського лідера в США.

Про це глава держави повідомив у Facebook. За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили важливість збереження єдності світової спільноти під час глобальних викликів, майбутній Саміт миру, а також говорили про ефективність глобальних зусиль.

Також Зеленський поділився з Альмагро деталями свого плану перемоги, який він привіз в США.

Своєю чергою Луїс Альмагро зазначив, що Організація американських держав (ОАД) робить все можливе для того, аби продовжувати підтримку України в цей нелегкий час. Спочатку там позбавили Росію статусу постійного спостерігача, але далі ОАД довелось стикнутися з певними проблемами, бо деякі держави обох Америк не робили радикальних кроків в цьому напрямку.

"Ми продовжували працювати. І ми відкриті до того, щоб бути корисними в будь-який можливий спосіб, у який, на вашу думку, ми можемо бути", — заявив Альмагро.

Як повідомлялося раніше, Зеленський має намір представити план перемоги президенту США Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс. Також є ймовірність зустрічі з кандидатом на виборах від Республіканської партії Дональдом Трампом.