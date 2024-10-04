Разрыв отношений невозможен: как Россия контролирует всю инфраструктуру Армении

В столице Армении, которая якобы ведет политику "переориентации" на Запад, 1 октября состоялось заседание возглавляемого РФ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – российского аналога ЕС. Для участия на заседании в Ереван прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин, которого лично встретил премьер Армении Никол Пашинян.

Ранее, 14 сентября, на фоне якобы "серьезного ухудшения" отношений с РФ, стало известно о возобновлении российских военных поставок в Армению, что полностью противоречит прозападной генеральной линии. Сообщается, что Москва "поставила в Ереван большое количество" ракет для РСЗО "Смерч".

Армения заведомо не может отвернуться от России, потому что ее экономика, энергетика, продовольственная и транспортная безопасность тотально зависят от Кремля. Никол Пашинян и сам признал, что Армения не намерена идти на окончательный разрыв отношений с РФ.

Критическая инфраструктура в руках Кремля

Российская государственная компания "Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Его дочерней компании "Газпром Армения" принадлежит вся газораспределительная инфраструктура страны. При этом, в связи с членством в ЕАЭС, газ из РФ поставляется в Армению по льготной цене — $165 за 1 000 кубометров. В случае разрыва отношений цена российского газа для Еревана взлетит почти в три раза – до $400. Такой скачок приведет к неспособности армянского правительства удовлетворить свои базовые потребности в газе.

Авторитетная американская организация Carnegie так комментирует эту ситуацию: "У Москвы есть много способов влиять на жизнь в Армении… Россия поставляет более 90% природного газа в Армению и владеет инфраструктурой газопроводов в стране".

В небогатой природными ресурсами Армении внутренние источники обеспечивают только 30-35% потребностей в энергии.

Главным образом производство электроэнергии осуществляется за счет АЭС и ГЭС. Но и эта сфера находится в полной зависимости от Москвы.

Так, Армянская АЭС, расположенная в г. Мецамор, обеспечивает более 30% всей производимой в стране электроэнергии. Управлением и обслуживанием АЭС занимается российская госкорпорация Rosatom. В декабре прошлого года Москва и Ереван даже договорились о "реализации мероприятий по продлению" совместной эксплуатации АЭС. Вдобавок ко всему, необходимое топливо для АЭС – уран, также импортируется из России.

Кроме того, есть Севано-Разданский каскад – крупнейший комплекс гидроэлектростанций в стране, в который входит 8 ГЭС с общей установленной мощностью в 561,4 МВт. С 2003 ГЭС каскада находятся в собственности ЗАО "Международная энергетическая корпорация", которая принадлежит российской группе компаний "Ташир".

Таким образом, вся энергетическая безопасность Армении находится в руках Кремля.

В декабре 2023 британский Institute for war & peace reporting предупреждал: "Напряженные отношения Армении с РФ, ее традиционным стратегическим союзником, могут иметь последствия, выходящие за рамки политического и оборонного альянса, повлияв на энергетическую безопасность страны".

Продовольственная безопасность и транспорт

Продовольственная безопасность Армении – это еще одна сфера, которую РФ контролирует тотально. В последние годы Армения стабильно приобретает из РФ весь объем зерновых. По данным за прошлый год, 99,9% импорта пшеницы, муки и кукурузы приходится на долю РФ. Кроме того, согласно данным таможенной службы комитета госдоходов Армении, 98% растительного масла также импортируется из России.

Единственная железнодорожная компания в Армении "Южно-Кавказская железная дорога", отвечающая за все междугородние, пригородные и грузовые перевозки в стране, принадлежит РФ. Упомянутая компания является дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги". Согласно договору между странами, с 2008 вся железнодорожная сеть Армении со всем ее движимым и недвижимым имуществом находится в собственности этой российской компании.

Россия – фундамент армянской экономики

РФ является основным и крупнейшим торговым партнером Армении с момента обретения ею независимости в 1990. Но вторжение в Украину дало экономическим связям между странами новый импульс. В 2022 товарооборот между странами вырос на 77% и достиг рекордных $4,1 млрд. Тенденция сохранилась и в прошлом году. Тогда эта цифра выросла еще на 43%, составив $7,3 млрд. 13 сентября зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук заявил, что в этом году товарооборот между странами может составить беспрецедентные $16 млрд. "Общий вывод таков – после вторжения в Украину Россия значительно укрепила свои позиции в экономике Армении… Эта растущая зависимость от России может существенно ограничить возможности Армении для маневра на политической арене", — отмечает информагентство Eurasianet.

Оценка Запада

Принимая во внимание все рычаги воздействия, имеющиеся у России, смена Ереваном внешнеполитического вектора является политическим спекталем. Несмотря демонстрацию правительством Пашиняна лживого "дистанцирования" от РФ, авторитетные международные СМИ и организации многократно акцентировали внимание на невозможности переориентации Армении.

В марте прошлого года британский The Economist поместил Армению на второе место в списке стран, наиболее зависимых от России с точки зрения политики, обороны и экономики.

Также в мае 2023-го немецкий новостной сайт Intelli News отмечал, что: "Армения слишком далека от Европы, чтобы когда-либо реалистично стремиться к вступлению в ЕС, и слишком зависима от России в плане товаров, энергии и безопасности. Похоже, у Пашиняна нет выбора".

В январе этого года американский аналитический центр Jamestown Foundation заявил: "Глубокая зависимость создает препятствия для Еревана в его стремлении освободиться от влияния Москвы и добиться более глубокой интеграции с Западом… Это все кажется несовместимым с амбициями Еревана по большему сближению с Западом".

Тогда же крупнейшее кредитное рейтинговое агентство Fitch констатировало: "Экономика Армении в значительной степени зависит от России в плане торговли и энергетики, и Fitch не ожидает значимой диверсификации от России в ближайшей перспективе".

В марте 2023-го американское аналитическое издание Foreign Policy: комментировало, что: "Зависимость Армении от Москвы глубока. Россия поставляет большую часть ее энергии и остается ее главным торговым партнером. Армения является частью управляемого Москвой ЕАЭС… Поиск Ереваном новых партнеров может быть всего лишь попыткой вызвать ревность у Москвы".

Также международная политическая консалтинговая фирма Rasmussen Global отметила: "Армения по-прежнему зависит от России сразу в нескольких секторах: импорт энергоносителей, импорт продовольствия и критически важная инфраструктура".

В июле этого года уже упомянутая Carnegie подметила: "Отношения с Россией становятся все более напряженными, но Армения по-прежнему сильно зависит от России в энергетике и торговле и остается ее официальным военным союзником".

Все вышеперечисленное доказывает, что Армения не просто союзник, а фактически вассал РФ, без которого существование республики не представляется возможным. Учитывая все эти факты, переориентация Еревана в сторону Запада, открыто конфронтирующего с Кремлем, является непосильной задачей для крохотной южнокавказской страны. Окончательный разрыв армяно-российских отношений сулит глобальный крах в Армении, охватывающий всю критическую государственную инфраструктуру.