Генератор возле дома может отравить семью: где его устанавливать во время отключений
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Угарный газ невозможно обнаружить без специального прибора, а последствия могут быть смертельными
Генератор нужно устанавливать только на улице, как минимум в 6 метрах от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Через эти отверстия выхлопные газы могут попасть в дом и отравить людей, даже если сам прибор работает вне дома.
Такое расстояние рекомендует соблюдать Министерство здравоохранения Украины. Чтобы не приближать генератор к дому ради подключения, используйте удлинитель нужной длины.
Угарный газ образуется в результате неполного сгорания топлива. В помещении он накапливается, в частности, из-за недостаточной вентиляции и проблем с отводом продуктов сгорания. Генератору не место в комнате или на балконе: выхлопы представляют угрозу и для жильцов, и для соседей.
Дополнительная защита – бытовой датчик угарного газа. Он определяет опасную концентрацию и подает звуковой сигнал, чтобы люди успели отреагировать.
"Он сработает как будильник, и даже если человек спит, он может проснуться, понять, что есть опасность, открыть окна, двери и как можно быстрее эвакуироваться", – пояснил пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
Выбирайте сертифицированный датчик именно угарного газа. Место и высоту установки определяет инструкция производителя. Следите за батареей, сроком службы и проверяйте прибор кнопкой "TEST", если она предусмотрена. Не отключайте сигнализацию, чтобы прекратить звук.
При подозрении на утечку выведите всех на свежий воздух, если это безопасно, и звоните 103 или 112. Не задерживайтесь внутри ради поиска источника газа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где запрещено ставить генератор, поскольку могут оштрафовать.