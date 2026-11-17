Угарный газ невозможно обнаружить без специального прибора, а последствия могут быть смертельными

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Генератор нужно устанавливать только на улице, как минимум в 6 метрах от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Через эти отверстия выхлопные газы могут попасть в дом и отравить людей, даже если сам прибор работает вне дома.

Такое расстояние рекомендует соблюдать Министерство здравоохранения Украины. Чтобы не приближать генератор к дому ради подключения, используйте удлинитель нужной длины.

Угарный газ образуется в результате неполного сгорания топлива. В помещении он накапливается, в частности, из-за недостаточной вентиляции и проблем с отводом продуктов сгорания. Генератору не место в комнате или на балконе: выхлопы представляют угрозу и для жильцов, и для соседей.

Дополнительная защита – бытовой датчик угарного газа. Он определяет опасную концентрацию и подает звуковой сигнал, чтобы люди успели отреагировать.

Датчик нужно регулярно проверять тестовой кнопкой, если такая функция предусмотрена Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Он сработает как будильник, и даже если человек спит, он может проснуться, понять, что есть опасность, открыть окна, двери и как можно быстрее эвакуироваться", – пояснил пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Выбирайте сертифицированный датчик именно угарного газа. Место и высоту установки определяет инструкция производителя. Следите за батареей, сроком службы и проверяйте прибор кнопкой "TEST", если она предусмотрена. Не отключайте сигнализацию, чтобы прекратить звук.

При подозрении на утечку выведите всех на свежий воздух, если это безопасно, и звоните 103 или 112. Не задерживайтесь внутри ради поиска источника газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где запрещено ставить генератор, поскольку могут оштрафовать.