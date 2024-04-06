Продолжают финансировать террористов: Индия купит у россиян два военных корабля

Сделка по этим кораблям была заключена двумя странами еще до начала полномасштабной войны в Украине

Индия, несмотря на американские санкции, купит у российских террористов два боевых корабля. Приобретение вооружения у российского террористического режима запрещено санкциями США, но индийское правительство это, очевидно, не интересует.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сделка по этим кораблям была заключена двумя странами еще до начала полномасштабной войны в Украине, в 2018 году. Однако из-за войны поставки отстали от графика на два года.

Согласно соглашению, два корабля строит Россия, еще два строятся в Индии – кстати, их достройка тоже отстает от графика из-за задержек с деталями, вооружением и санкции. Например, на фрегатах должны использоваться украинские газовые турбины, однако после 2014 года Индии пришлось покупать турбины в нарушение санкций через много "серых схем" с помощью третьих стран.

Кроме того, обе страны пытаются решить проблемы с оплатой. Санкции сломали все расчетные механизмы, которыми пользовались Индия и российские террористы, однако в итоге источники издания сказали, что проблему удалось обойти. Но как – неизвестно, поскольку Индия держит это в тайне, опасаясь реакции США.

24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" (FLOT.MM), чтобы снизить российские доходы от продажи нефти, за счет которых российский террористический режим финансирует войну в Украине. "Совкомфлот", по данным США, причастен к нарушению ценового потолка на российскую нефть, а также ко лжи с целью скрыть реальную деятельность компании по уклонению от санкций.

После этого Индия полностью прекратила принимать подсанкционные российские танкеры с нефтью, принадлежащие крупнейшему оператору танкеров РФ "Совкомфлоту". Принимать танкеры все равно отказываются как частные, так и государственные нефтепереработчики – даже крупнейшая в стране Индийская нефтяная корпорация.