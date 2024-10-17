В Канаде требуют уволить Трюдо. С чем связано

Депутат Либеральной партии требует от премьер-министра уйти с поста лидера политической силы

В Канаде требуют от премьер-министра страны Джастина Трюдо оставить пост лидера возглавляемой им Либеральной партии.

Об этом в эфире CBC заявил депутат-либерал Шон Кейси. По его словам, избиратели, с которыми он общался, заявили, что Трюдо канадцам якобы "надоел", поэтому нужно, чтобы он покинул пост лидера партии.

Кейси стал первым представителем Либеральной партии, кто открыто призвал лидера политической силы добровольно уйти в отставку. По данным канадских СМИ, еще несколько депутатов правящей партии считают, что у руля политсилы должен быть другой лидер.

Джастин Трюдо возглавляет Либеральную партию Канады с 14 апреля 2013 года, а премьер-министром он стал 4 ноября 2015 года. Он является старшим сыном пятнадцатого премьер-министра Канады с 1968 по 1979 годы Пьера Эллиота Трюдо (1919-2000). После победы на выборах 2025 года Джастин стал вторым среди самых молодых премьер-министров в истории Канады.

До него самым молодым премьер-министром Канады был Джо Кларк. Он вступил в должность в 1979 году, за день до своего 40-летия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил стать холостяком в 51-летнем возрасте. Со своей женой Софи Грегуар он прожил в браке 18 лет.