У Канаді вимагають звільнити Трюдо. З чим пов’язано

Депутат Ліберальної партії вимагає від прем’єр-міністра піти з посади лідера політичної сили

У Канаді вимагають від прем’єр-міністра країни Джастіна Трюдо залишити посаду лідера Ліберальної партії, яку він очолює.

Про це в ефірі CBC заявив депутат-ліберал Шон Кейсі. За його словами, виборці, з якими він спілкувався, заявили, що Трюдо канадцям нібито "набрид", тому треба, щоб він залишив посаду лідера партії.

Кейсі став першим представником Ліберальної партії, хто відкрито закликав лідера політичної сили добровільно піти у відставку. За даними канадських ЗМІ, ще кілька депутатів правлячої партії вважають, що біля керма політсили має бути інший лідер.

Джастін Трюдо очолює Ліберальну партію Канади з 14 квітня 2013 року, а прем’єр-міністром він став 4 листопада 2015 року. Він є старшим сином п’ятнадцятого прем’єр-міністра Канади з 1968 по 1979 роки П’єра Елліота Трюдо (1919-2000). Після перемоги на виборах 2025 року Джастін став другим серед наймолодших прем’єр-міністрів в історії Канади.

До нього наймолодшим прем’єр-міністром Канади був Джо Кларк. Він вступив на посаду 1979 року, за день до свого 40-річчя.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив стати холостяком у 51-річному віці. Зі своєю дружиною Софі Грегуар він прожив у шлюбі 18 років.