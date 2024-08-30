Канадский премьер – сын Фиделя Кастро? Трамп сделал заявление и вызвал волну мемов

Слухи о происхождении Джастина Трюдо появились давно

Экс-президент Соединенных штатов Америки, а ныне кандидат на новый срок Дональд Трамп снова подогревает слухи о происхождении канадского премьера Джастина Трюдо. В своей новой книге "Спасите Америку" Трамп утверждает, что отцом Трюдо мог быть кубинский диктатор Фидель Кастро.

Об этом пишет издание Daily Mail. Ранее Трамп говорил о том, что мать Трюдо имела сексуальные отношения со всеми участниками популярной рок-группы Rolling Stones. В своей новой книге экс-президент упоминает и об этой истории.

"Мы с Джастином Трюдо очень хорошо ладили, но были естественные отличия в том, что он очень либерален, а я, мягко говоря, нет. Будет очень интересно посмотреть, как мы будем работать в будущем, но сперва я должен попасть обратно в Белый Дом. Его мать была красивой и дикой. В 1970-х годах она ходила в клубы с Rolling Stones, но ее также связывали с Фиделем Кастро. Она говорила, что он "самый сексуальный мужчина, которого я когда-либо встречала", и многие утверждают, что Джастин — его сын", — пишет Трамп в своей книге, отрывки которой попали в редакцию издания.

Стоит отметить, что слухи о происхождении канадского премьера в свое время распространились настолько, что правительство Канады в 2018 году выступило с официальным опровержением. Тогда же издание "Associated Press" опубликовало целое расследование, доказывавшее, что мать Трюдо родила его от тогдашнего премьер-министра Канады Пьера Трюдо.

Но это не мешает Дональду Трампу продолжать подогревать слухи вокруг происхождения Джастина Трюдо и выдвигать по этому поводу разные теории.

Пользователей сети весьма повеселили заявления кандидата в президенты США. Шутки и мемы в интернете так и несутся.

"Заведи себе девушку, которая будет держаться тебя так, как мама Джастина Трюдо держится за Фиделя Кастро".

Кто-то из пользователей увидел удивительное сходство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель с фюрером Адольфом Гитлером. А вдобавок опубликовали фотографию с мамой Гитлера, Кларой.

"Это правда. Вот фото Кастро и малыша Трюдо".

Кто-то из пользователей объединил с помощью средств ИИ черты Джастина Трюдо и Фиделя Кастро. Вот что из этого вышло.

Однако стоит отметить, что многие пользователи сети серьезно восприняли слова Трампа. Действительно, определенное сходство между Джастином Трюдо и Фиделем Кастро прослеживается. Достаточно ли этого, чтобы назвать их отцом и сыном? Оставим этот вопрос конспирологам.

"На первый взгляд они очень похожи".

"Трюдо выглядит как клон Кастро".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Дональд Трамп расистски оскорбил Гаррис и нарвался на жесткий ответ.