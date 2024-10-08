Шольц готов к переговорам с Путиным насчет Украины: СМИ назвали условие

Украина и РФ получат месседжи

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Это может произойти, если они приведут к прогрессу на пути к миру.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкого чиновника. По его словам, 12 октября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будут объявлены месседжи для Украины и России.

"Месседж для Украины будет в том, что наша поддержка — мощная и продолжительная. А для Москвы — что нет смысла спекулировать о том, что мы можем колебаться в нашей поддержке, и что время будет играть в пользу российской агрессивной войны", — сказал немецкий чиновник.

Он также подтвердил готовность Шольца к переговорам с Путиным при условии, что они предложат перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру. В то же время чиновник предупредил, что Россия не должна трактовать это как слабость.

Напомним, ранее немецкое издание Die Zeit сообщило о якобы планах Шольца провести первый за полтора года разговор с Путиным. Эта информация появилась на фоне обсуждений в СМИ возможности визита Путина на саммит G-20 в Бразилии в ноябре.