По мнению эксперта, лишь одна страна в мире способна сократить "аппетиты" Кремля

Саудовская Аравия является единственной страной в мире, которая может обрушить цены на нефть до 50 долларов. Это, в свою очередь, больно ударит по российской экономике.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил эксперт-международник Евгений Добряк. Комментируя саммит БРИКС в Казани, на котором участники приняли совместную декларацию о сотрудничестве, Добряк отметил: создание новой мировой валютной системы, которая могла бы стать альтернативой доллару, в ближайшее время маловероятно.

В первую очередь, на это не пойдут Индия и Китай, поскольку они сами входят в транснациональную систему отношений, а их главными партнерами в торговле и экономических отношениях являются страны Запада. Плюс, оттуда в Китай и Индию поступают технологии.

Эксперт отметил, что на саммите БРИКС не было президентов Бразилии и Сербии Луиса да Силва и Александра Вучича. Не было там также и принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

"Это говорит о том, что Саудовская Аравия отказалась присоединяться к БРИКС, а также о том, что отношения между странами сложные. В рамках ОПЕК+ они не могут договориться относительно вопросов нефти. Также от Саудовской Аравии звучали заявления, что они готовы увеличить добычу нефти и обвалить цены до 50 долларов. Я думаю, что это реально, ждем 1 декабря. Если это произойдет, то это будет единственная страна, которая сможет без ракет и пушек остановить эту войну. Если будут ограничены поставки финансов в российский бюджет, это постепенно приведет к остановке войны", — заявил Добряк.

Эксперт добавил: если цена на "черное золото" будет 50 долларов и ниже, можно себе представить, сколько будет стоить российская сибирская нефть, добываемая из скважин, расположенных в вечной мерзлоте.

"Российская нефть – неконкурентноспособна, она не может продаваться. Это приведет к фактическому разрушению нефтегазовой системы Российской Федерации", — резюмировал аналитик.

Как сообщал "Телеграф" ранее, заявления главы КНР на саммите БРИКС в Казани являются попыткой позволить России дальше разрушать Украину. Об этом заявил известный военный аналитик Игаль Левин.