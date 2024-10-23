Без ракет та гармат. Експерт назвав країну, яка здатна зупинити Росію

На думку експерта, лише одна країна у світі здатна скоротити "апетити" Кремля

Саудівська Аравія є єдиною країною світу, яка може обрушити ціни на нафту до 50 доларів. Це, у свою чергу, дуже вдарить по російській економіці.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив експерт-міжнародник Євген Добряк. Коментуючи саміт БРІКС у Казані, на якому учасники ухвалили спільну декларацію про співпрацю, Добряк зазначив: створення нової світової валютної системи, яка б могла стати альтернативою долару, найближчим часом малоймовірна.

Насамперед, на це не підуть Індія та Китай, оскільки вони самі входять до транснаціональної системи відносин, а їх головними партнерами у торгівлі та економічних відносинах є країни Заходу. Плюс, звідти до Китаю та Індії надходять технології.

Експерт зазначив, що на саміті БРІКС не було президентів Бразилії та Сербії Луїса да Сілва та Олександра Вучича. Не було там і принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда.

"Це говорить про те, що Саудівська Аравія відмовилася приєднуватися до БРІКС, а також про те, що відносини між країнами складні. У рамках ОПЕК+ вони не можуть домовитися щодо питань нафти. Також від Саудівської Аравії лунали заяви, що вони готові збільшити видобуток нафти. і обвалити ціни до 50 доларів. Я думаю, що це реально, чекаємо на 1 грудня. Якщо це станеться, то це буде єдина країна, яка зможе без ракет та гармат зупинити цю війну. Якщо будуть обмежені постачання грошей до російського бюджету, це поступово призведе до зупинки війни", — заявив Добряк.

Експерт додав: якщо ціна на "чорне золото" буде 50 доларів і нижче, можна собі уявити, скільки коштуватиме російська сибірська нафта, яка видобувається із свердловин, що розташовані у вічній мерзлоті.

"Російська нафта — неконкурентноздатна, вона не може продаватися. Це призведе до фактичного руйнування нафтогазової системи Російської Федерації", — резюмував аналітик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заяви глави КНР на саміті БРІКС у Казані є спробою дозволити Росії далі руйнувати Україну. Про це заявив відомий військовий аналітик Ігаль Левін.