Как Европа ответит на возможное сокращение военной помощи США Украине

Европе необходимо срочно наращивать мощности оборонного производства

Страны ЕС должны быть готовы к возможному снижению поддержки Украины со стороны США. Они должны планировать соответствующее финансирование, чтобы самостоятельно оказывать Украине военную помощь.

Об этом говорится в докладе об "Усилении гражданской и военной готовности Европы", который подготовил экс-президент Финляндии Саули Ниинисте по поручению главы Еврокомиссии. Текст документа опубликован на официальном сайте организации.

Ниинисте отмечает, что ЕС должен поддерживать и усиливать свою способность оказывать военную помощь Украине столько, сколько нужно. Это критически важно, чтобы Украина могла себя защитить от российского вторжения. Поэтому в Европе необходимо срочно наращивать мощности оборонного производства.

Докладчик также отмечает, что ЕС должен быть готов восполнить возможные пробелы в случае снижения уровня американской поддержки для Украины. Для этого Европейский фонд мира необходимо обеспечить достаточным финансированием.

Кроме того, поскольку Украина идет к вступлению в ЕС, Евросоюз должен обеспечить ее эффективную интеграцию в европейскую оборонную экосистему.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Еврокомиссия одобрила план реформ Украины и открыла доступ к финансам. Помощь будет поступать в Украину в течение 2024-2027 годов.