Закончится в ближайшее время? Премьер Канады заинтриговал заявлением о войне в Украине

Он не против прямых контактов с Путиным

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным в пятницу, 15 ноября. По его мнению, для прекращения войны потребуется определенное взаимодействие с президентом России.

Как пишет Bloomberg, некоторые европейские чиновники не согласились с решением Шольца. Они утверждают, что он демонстрирует слабость и мало повлияет на Путина.

В свою очередь Трюдо считает, что было бы хорошо иметь открытую линию связи с Путиным. В то же время, он заявил, что Канада и ее союзники все еще тесно сотрудничают с Зеленским.

"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны. Хорошо, что вокруг этого ведутся разговоры, но уровень моего доверия к Владимиру Путину сейчас, пожалуй, самый низкий за все время", — сказал он.

Он также сказал, что Канада отдана победе Украины и хочет скорейшего прекращения конфликта. Трюдо заявил, что "возможно, есть периоды, когда это может произойти в ближайшие месяцы", не уточняя подробности. По его словам, прекращение войны на условиях Украины потребует поддержки США во время прихода администрации Дональда Трампа.

"Давайте также будем очень откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ Соединенных Штатов от поддержки Украины", — сказал Трюдо.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Шольц и Путин провели телефонный разговор. Это была их первая коммуникация по телефону за два года.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот телефонный разговор. По его мнению, Россия заслуживает изоляции, а разговор был "именно тем, чего Путин давно хотел".