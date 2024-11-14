У Зеленского прокомментировали слухи об украинской ядерке и назвали "разрушительную" альтернативу

Подоляк назвал спекуляциями разговоры об украинской ядерке

О создании украинской ядерной бомбы не может быть и речи. Разговорами о ней пытаются тушить нежелание Запада применить против России по-настоящему разрушительное оружие.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Это оружие, отмечает он, вовсе не секретное.

"Это строгое соблюдение имеющихся санкций, их расширение на экспорт нефти и газа. Это передача Украине замороженных в Европе российских активов. Это прекращение поставок через третьи страны в Россию компонентов и оборудования для военного производства. Это введение санкций против обширного списка российских чиновников, промышленников и пропагандистов войны. Это изоляция агрессора вместо множества сигналов о желании вступить с ним в переговоры. Почему мир спокойно воспринимает уничтожение украинских городов, но не готов даже обсуждать уничтожение экономической основы российского милитаризма, которое можно реализовать без выстрела?", — пишет он.

А украинская "ядерка", по мнению Подоляка, даже если бы она создавалась, не смогла бы сдержать Россию.

"Важно не путать понятия "ядерное оружие" и "оптимальная опция сдерживания". Такое оружие, даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по размеру ядерным арсеналом в мире. Это ведь понятно", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно.