До встречи "Рамштайн" осталось недолго: в Минобороны озвучили сроки

Ожидается, что она пройдет на самом высоком уровне

Следующее заседание в формате "Рамштайн" должно состояться в ноябре. Сейчас идут работы над тем, чтобы оно проводилось на уровне президентов или глав правительств.

Об этом рассказал директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко в комментарии "Новини Live". По его словам, точная дата пока неизвестна.

"Мы надеемся, что этот "Рамштайн" будет на уровне глав государств или глав правительств, как и обещал господин президент США. Но вы понимаете, что политическая жизнь в США тоже вносит свои коррективы", — отметил он.

Он добавил, что точное количество участников встречи будет известно уже ближе к самому заседанию. Коваленко отмечает, что в настоящее время ведутся работы в профильных коалициях, где обсуждаются дорожные карты, планы и перспективы получения оружия и техники, а также подготовки персонала.

Как известно, встречу формата "Рамштайн" планировали провести в октябре, однако президент США Джо Байден резко изменил планы из-за урагана "Милтон".

Бывший советник министра обороны Александр Копытько в свою очередь отметил, что в любом случае собирать встречу до выборов в США не имело никакого смысла.