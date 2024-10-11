Почему на самом деле перенесли Рамштайн: политолог озвучил версии

Фесенко дал объяснение термину

На днях стало известно, что заседание контактной группы в формате "Рамштайн" пришлось перенести. Она может пройти в США, потому что там должна быть министерская конференция стран НАТО. А ядро Рамштайна – это страны НАТО.

Об этом заявил украинский политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с "Телеграфом". По его словам, в том, что перенесшие встречу ничего страшного нет, ведь функции будут те же.

"Сейчас это будет выясняться, состоится ли там также встреча на высшем уровне. Это важно, чтобы не просто министр обороны собрались, потому что мы уже привыкли, что каждый месяц собираются министры обороны", — говорит он.

Фесенко добавил, что важно, чтобы это была не просто такая уж традиционная рядовая встреча министров обороны, а чтобы там были руководители государств.

"Как сказал Зеленский, нужно, чтобы не только Байден, но и другие лидеры западных стран, европейских стран дали оценку нашему плану победы и чтобы выяснили общую стратегию. Поэтому, дай Бог, я считаю, что как раз, если подтвердится, это может быть положительной новостью, что не отменяется эта встреча, которая планировалась в Рамштайне на 12 октября, а она только переносится. Потому что ее проведение крайне важно", — заявил политолог.

Он объяснил, почему важно провести Рамштайн. По словам Фесенко, вопрос стоит не в том, чтобы помочь нашей стране и совместно определиться, что делать дальше, здесь есть еще дополнительные обстоятельства.

"Дело в том, что в 20-х числах октября должен быть саммит Брикс. И там точно будет рассматриваться вопрос войны в Украине, вопрос переговоров, потому что некоторые участники Брикс, вот Китай и Бразилия инициируют собственный мирный план, Индия тоже продвигает там свои инициативы миротворческие. Поэтому, я думаю, что надо на опережение действовать. Еще одно обстоятельство, которое нужно учитывать, почему нельзя откладывать такую встречу, 5 ноября выборы в США. И я думаю, что одна из неформальных тем, которая может обсуждаться на такой встрече, на встрече лидеров западных стран, а что делать, если вдруг на выборах в США побеждает Трамп? Потому что это вызов и для НАТО, и для Рамштайна, и для вопросов помощи Украине. Потому что здесь могут произойти существенные изменения. И надо готовиться, нужно разрабатывать, скажем так, что должен быть не только план А, а план Б и план С. Подготовиться надо к этому. Так что я считаю, что если встреча будет перенесена на неделю, это ничего страшного, наоборот, важно, чтобы эта встреча состоялась. А где она состоится, в Рамштайне или США, это уже не суть важна", — заявил он.

Фесенко также объяснил, что такое Рамштайн. Политолог говорит, что эти заседания проходят раз в месяц, контактные группы по военной помощи Украине. Коалиция Рамштайн нам помогает в поиске оружия, боеприпасов и принимается решение о предоставлении нам соответствующих видов оружия, боеприпасов. А дальше работает логистическая система в рамках этой коалиции. И как раз эта логистическая система находится на базе Рамштайна. Потому и название такое. И вот раз в месяц собирается министерская конференция. То есть, собираются министры.

"Министры обороны плюс руководители или работники, высокопоставленные чиновники вооруженных сил конкретных стран. И наши тоже. У нас, как правило, министр обороны едет на конференцию Рамштайн. А здесь должна быть конференция на высшем уровне. То есть лидеры государств должны были принять участие. Сам Байден приезжал, лидеры европейских стран. Ну и наш президент тоже собирался. И эта конференция должна была быть стратегическая. Она должна определить нашу общую стратегию. Как нам помочь усилить наши позиции. И как мощность надавить на Россию, чтобы принудить ее к переговорам о завершении войны", — подчеркнул Фесенко.

Ранее "Телеграф" писал, почему Байден на самом деле не "кинул" Украину с "Рамштайном", и при чем здесь Трамп