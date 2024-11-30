Путін вичерпав себе: що на це вказує, розповів Мусієнко

Заяви Путіна демонструють не тільки його неадекватність

Останні заяви голови Росії Володимира Путіна демонструють те, що він вичерпав себе. Наразі увесь світ чує старі погрози, якими Кремль намагається залякати Україну.

Саме таку думку висловив "Телеграфу" військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, більшість заяв Путіна також прозоро демонструють його неадекватність.

"Путін вичерпав себе. Його так звані многоходовочки закінчились. У своїх погрозах зараз він вже пішов по колу. Україна почула ті ж заяви та наративи, що і у 2022 році", — каже експерт.

Мусієнко наголошує, що наразі Путін закликає українських військових не виконувати "злочині накази нацистської влади". Він називає владу в Україні не легітимною, яка не поважає потреби народу.

"Путін погрожує ударити "Орешніком" по центру прийняття рішень в Києві, попередньо попередивши цивільних. Це нібито вирішить його проблема, але Україна чує ці погрози не вперше", — пояснює Мусієнко.

Військовий експерт додає, що наразі голова РФ продовжує говорити про нацистську владу в Україні, яка "ущемляет русскоговорящих". Але усі вищевикладені наративи вже звучали у 2022 році, тобто зараз Путін нічого нового не вигадав. Він вичерпав себе і дедалі більше сипле погрозами, аби залякати Україну та Захід.

Нагадаємо, що Мусієнко розповів про два сценарії, за яких Росія може капітулювати першою. І в одному з них чималу роль відіграє смерть Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов Кремль піде на поступки та завершить війну з Україною.