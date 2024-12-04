"Може змінити глобальні обставини": Буданов доповів Зеленському щодо ситуації в Сирії

Не забули й про Грузію, уряд якої штовхає країну на очевидну залежність від Москви

У середу, 4 грудня, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів президентові України Володимиру Зеленському про ситуацію в Сирії, та як вона може вплинути на глобальну картину.

Про це український лідер розповів у своєму відеозверненні до народу. Керівник країни не обійшов своєю увагою і події, що відбуваються у Грузії.

"Доповідь керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, також була доповідь по ситуації в Грузії. На його думку, те що там зараз відбувається, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії.

"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", – зазначив президент.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання Хаят Тахрір Аль Шам. Повстанці за три дні взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в провінціях Алеппо та Ідліб.

Також "Телеграф" повідомляв, що у середу, 4 грудня, на тлі протестів у Грузії відбуваються затримання та обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема, правоохоронці зайшли до офісів "Єдності-Національного руху" та "Коаліції за зміни".