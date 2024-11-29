Фицо и Орбан продались Путину? Почему "паршивые овцы" ЕС выкручивают руки Евросоюзу

Лидеры двух стран шантажируют евросообщество усилением контактов с Россией.

Заявления премьера Словакии Роберта Фицо о поездке в Москву 9 мая 2025 года на празднование т.н. "дня победы" и премьера Венгрии Виктора Орбана о симпатиях к президенту Владимиру Путину вызваны лишь желанием получить деньги от Евросоюза и нажиться на самой России.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он назвал такое их поведение "выкручиванием рук" Евросоюзу.

— И Фицо, и Орбан эксплуатируют тему России, российско-украинской войны банально для того, чтобы выбивать деньги из Европейского Союза и при этом ничего для ЕС не делать, — объясняет эксперт. — Когда ЕС говорит Венгрии: "Что-то делайте с вашими судами, свободой слова, потому что вы не туда рулите", Орбан рассказывает, что ему нравится Путин, отстаивающий суверенитет и выступающий против диктата коллективного Запада. Но говорит: "У нас пара сотен миллиардов евро заморожены на счетах. Давайте мы об этом лучше поговорим". И когда Орбану размораживают несколько десятков миллиардов евро, он сразу становится проевропейским и забывает, что ему нравится Путин. То есть, это игра исключительно в шантаж Европейского Союза.

По мнению Тараса Жовтенко, словацкий премьер действует по такой же схеме и дает сигнал Европейскому Союзу: "Если вы чего-то Словакии не добавите или будете от нас что-то требовать, то я поеду на парад к Вольдемару в Москву и даже буду стоять с георгиевской лентой".

— Вот такие "паршивые овцы" пытаются выкручивать руки Евросоюзу, выбивать из него деньги и при этом не выполнять те требования, которые предъявляют всем остальным членам Евросоюза, — говорит эксперт-международник и при этом призывает не воспринимать это как полную катастрофу, что Фицо продался Путину.

По его словам, есть еще интересный нюанс: Венгрия и Словакия обоими глазами моргали Украине, называя цену за смену своей позиции на проукраинскую. Словакам потребовался российский газ, который должен идти через Украину. И Словакия хотела быть хабом, эксклюзивным дистрибьютором для целого Европейского Союза, распределяя этот газ другим странам-членам ЕС. Однако ситуация вокруг транзита российского газа такова, что, скорее всего, эта мечта будет невыполнимой. И это тоже одна из причин, почему Фицо решил так "отблагодарить", — говорит Тарас Жовтенко.

— Венгрия обеими руками нам машет и сигнализирует, что хочет быть эксклюзивным дистрибьютором российской нефти на территории Европейского Союза. [Министр иностранных дел Венгрии] Сиярто ездил пару недель назад на международный питерский форум (Речь идет о Петербургском международном газовом форуме 8-11 октября. — Ред.) и тоже договаривался, что Венгрия должна была быть эксклюзивным распределителем тех остатков российской нефти, которые еще продолжает покупать Европейский Союз, и тоже банально на этом зарабатывать, — говорит эксперт по безопасности.

По его мнению, ситуация с нефтью немного лучше, чем с газом, поэтому Орбан в своей пророссийскости поутих. А Фицо понимает, что, скорее всего, ему уже терять нечего, так почему бы не съездить на парад?

Напомним, экс-премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал Роберта Фицо за пророссийскую позицию, назвав "хорьком" и "коллаборантом".