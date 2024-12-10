Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы. Обошел не только Орбана

Его уже не в первый раз вносят в этот рейтинг

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. Он занял второе место в категории "Мечтатели".

Об этом идет речь на сайте Politico. Его назвали "фиксером", то есть тем, кто улаживает чьи-то проблемы.

"Его репутация макиавелловского кардинала принесла ему враждебность большей части украинского гражданского общества. Но она также позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, если вы хотите поговорить с Киевом", — отмечает издание.

Politico также считает, что спустя почти три года после вторжения России в Украину Ермак сосредоточился "с попыток выиграть войну на попытках выиграть мир". В то же время отмечается, что избрание Дональда Трампа стало "серьезной неудачей для главы ОП".

"Теперь агент президента Украины ищет собеседников в ближайшем окружении Трампа и имеет подтвержденные встречи с несколькими членами новой администрации. 53-летний Ермак также пытается заставить неприсоединившиеся страны и так называемый Глобальный Юг поддержать Киев. Правая рука Зеленского провела большую часть 2024 года, пытаясь заручиться поддержкой Китая, но после того, как эта заявка провалилась, он нацелился на Индию. Как и новая администрация в Вашингтоне, власти в Нью-Дели считают, что Украина должна пойти на компромисс, чтобы прекратить войну. Глава президентской администрации полон решимости ограничить масштабы этих уступок и гарантировать, что его страна останется целой", — отмечает издание.

Следует отметить, что также в категорию "Мечтатели" Politico отнесло новоназначенную главу европейской дипломатии Каю Каллас, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, а также папу Римского Франциска. Всего в этом списке 9 человек, а человека, занявшего первое место среди "мечтателей", объявят отдельно вечером 10 декабря.

Напомним, в 2023 году Ермак стал четвертым из самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "Деятели". Его тогда назвали "Зеленым кардиналом".